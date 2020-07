Elektronisch loket boomt tijdens lockdownperiode JCV

15 juli 2020

11u34

Bron: Belga 0 Brussel De applicatie IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, was erg populair tijdens de afgelopen lockdown. Van maart tot mei 2020 werden bijna 52.000 aanvragen ingevoerd, wat een stijging is van 77 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij Brussels minister voor Digitalisering Bernard Clerfayt (DéFI). Tijdens de lockdownperiode gingen de lokale besturen en gemeentediensten net zoals de winkels dicht. Voor de Brusselaars was het daarom erg handig dat ze via IRISbox de nodige attesten online en digitaal konden opvragen. Van maart tot mei 2020 werden 51.599 aanvragen ingevoerd, een pak meer dan de 30.372 aanvragen in dezelfde periode in het voorgaande jaar.

De aanvraag voor een attest van gezinssamenstelling was in de afgelopen periode erg populair. Tussen maart en mei van dit jaar werd dat attest in totaal 10.431 keer aangevraagd, terwijl dat vorig jaar nog 2.490 keer was voor dezelfde periode.

De gemeente Vorst liet haar bestellingen voor mondmaskers via IRISbox verlopen en daar kwamen meer dan 3.500 aanvragen voor binnen. “In coronatijden is dat toch belangrijk, aangezien zo het contact tussen de burger en de gemeenten op een digitale manier vergemakkelijkt wordt. Bovendien zijn lange wachtrijen aan de loketten en stapels papierwerk niet meteen aangewezen in het bestrijden van deze pandemie”, zegt parlementslid Bianca Debaets. Sinds mei kan je bij vijf lokale besturen ook een afspraak maken via IRISbox. In de lockdownperiode werden zo 2.247 afspraken gemaakt.