Elektrische Villo’s vanaf volgende week te huren JCV

22 november 2019

14u29 1 Brussel De langverwachte intrede van de elektrische deelfietsen van Villo staat op de planning vanaf 29 november. Vanaf volgende week vrijdag worden de fietsen in Brussel geplaatst. Je hebt er wel een apart abonnement en een eigen batterij voor nodig.

De komst van de elektrische Villofietsen laat al enkele maanden op zich wachten, maar volgende week vrijdag zou het zover moeten zijn. In de nacht van 28 op 29 november worden de fietsen geplaatst door uitbater JC Decaux. “Ze zullen volledig gebruiksklaar zijn”, zegt Jerôme Blanchevoye van JC Decaux. “In totaal zal een derde van de volledige vloot van 5.000 fietsen vervangen worden door een elektrisch exemplaar.”

Wie met een elektrische Villo op stap wil, moet daarvoor wel enkele stappen doorlopen. “Via de app moet je een apart abonnement nemen voor de elektrische fietsen”, zegt Blanchevoye. “Daarop krijg je je eigen batterij opgestuurd met de post, of je kan ze ophalen op een van onze contactpunten. Je kan ze zelf opladen via USB. Die batterij heeft het formaat van een grote smartphone en moet ongeveer een half uurtje meegaan.”

De batterij is goed voor een rit van 4 kilometer. Volgens Blanchevoye dekt dit 80 propcent van alle verplaatsingen die gemaakt worden met een Villofiets. Voor een elektrisch abonnement betaal je wel meer. De maandprijs bedraagt 4,15 euro of 49,8 euro per jaar, terwijl dit voor een abonnement met de gewone deelfietsen op 34,7 euro per jaar uitkomt.