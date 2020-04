Elektrische deelfietsen van Billy Bike breken eigen records JCV

14u08 0 Brussel Bij Billy Bike zien ze het gebruik van hun elektrische deelfietsen verdubbelen sinds de lockdown begon op 18 maart. Vooral ziekenhuizen en supermarkten zijn populair als bestemming.

De Brusselse startup besliste om zijn fietsen niet uit het straatbeeld te halen, en dat werpt zijn vruchten af. Er zijn twee keer zoveel inschrijvingen en ook het gebruik verdubbelde. Volgens CEO Pierre de Schaetzen speelt het verminderde aanbod van het openbaar vervoer en de lagere autodruk een rol. “Overdag is er een concentratie rond ziekenhuizen en supermarkten. ‘s Avonds en in het weekend zijn het eerder lange ritten in het Zoniënwoud of langs het Kanaal, vaak met z’n tweetjes”, vertelt de Schaetzen.

De eerste twee weken van de lockdown mochten alle beroepen die de stad doen blijven draaien, van verplegers tot MIVB-chauffeurs of supermarktbedienden, de fietsen zelfs 500 minuten gratis gebruiken. Dat bleek een groot succes en op een moment zelfs verlieslatend. De mensen die deze beroepen uitvoeren kunnen nu rekenen op een pakket waarbij ze de Billy Bike’s gebruiken aan de kostprijs.