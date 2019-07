Elektrische bromfiets in de as in Schaarbeek JCV

29 juli 2019

16u25 0 Brussel De brandweer van Brussel moest maandagnamiddag tussenkomen om een elektrische bromfiets te blussen in de Gaucheretstraat in Schaarbeek. Waarschijnlijk gaat het om een spontane ontbranding van het voertuig.

De bromfiets schoot maandag omstreeks 14 uur in brand. “Het voertuig was gestald op de openbare weg en was niet aangesloten op een laadpaal dus waarschijnlijk gaat het om een spontane ontbranding”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De batterijen werden ondergedompeld in een metalen vat met water om af te koelen. Het vat werd opgehaald door de gemeentediensten en ondergebracht op een veilige plaats om toe te laten de batterijen langdurig te koelen. Na 24 uur zullen we nakijken of de batterijen volledig afgekoeld zijn.”

Het is niet de eerste keer dat de brandweer daarvoor moet tussenkomen. Eind april brandde nog een hybride wagen uit in de Voltastraat in Elsene. Dat voertuig moest ondergedompeld worden in een container vol water om af te koelen. Nu doet de brandweer voor dat soort materiaal nog een beroep op materiaal van de Audifabriek in Brussel, maar de brandweer is recent met de procedure gestart om zelf zo’n container aan te kopen.