Eindelijk: brandweer mag weer sneller dan 20 km/u SRB

04 oktober 2020

15u46 0 Brussel Dankzij een wijziging in de wegcode mogen brandweerwagens en ambulances in woonerven sneller rijden dan 20 kilometer per uur. Toen de overheid tijdens de coronacrisis extra woonerven inrichtte, was daar geen rekening mee gehouden. Daardoor riskeerden hulpverleningsvoertuigen die sneller reden een boete.

Ze waren zo goed bedoeld: de woonerven die tijdens de lockdown als champignons uit de grond schoten. Lokale en gewestelijke overheden wilden Brusselaars meer ruimte bieden om, op een veilige afstand van elkaar, naar buiten te gaan ondanks de coronacrisis.

In sommige van deze zones (woonerven en erven) waren er specifieke snelheidsbeperkingen van kracht: denk aan een snelheidsbeperking van 20 kilometer per uur. Een probleem: de wegcode voorzag geen uitzondering voor prioritaire voertuigen. Daardoor riskeerden hulpverleners en politie technisch gezien een boete. “Gezien bij de dringende hulpverlening - zowel medisch als brandweer - iedere minuut van levensbelang is, vroeg de Brusselse brandweer een aanpassing van de wegcode", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De wetgever heeft daar nu gehoor aan gegeven en de wegcode aangepast.”

Voorzichtig rijden

Door de aanpassing is het niet meer noodzakelijk om bij elke wijziging van de verkeersregels een uitzondering in te bouwen voor prioritaire voertuigen. “De wetgeving vermeldt nu dat bestuurders van prioritaire voertuigen die een noodopdracht uitvoeren, zoals voertuigen van de hulpdiensten met blauw lichte en sirene, niet onderworpen zijn aan de wegcode - op enkele specifieke regels na. Denk aan de plicht om een gordel te dragen, het verbod op een gsm achter het stuur, enzovoort.”

De Brusselse brandweer is blij met de wijziging, maar vraagt het personeel wel om in lagesnelheidszones voorzichtig te rijden. Zo moeten bestuurders eenrichtingsstraten proberen te vermijden, als dat kan. Als een voertuig geen dringende opdracht heeft, moet het de wegcode respecteren.