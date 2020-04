Einde van monument met vijf sterren?

Hotel Metropole kijkt tegen sluiting aan: “Massale steun nodig voor hotels” JCV

22 april 2020

15u17 12 Brussel Het bekende vijfsterrenhotel Metropole aan het de Brouckèreplein zet zijn activiteiten stop. 129 banen worden bedreigd door de sluiting. Het hotel zat al in slechte papieren en de coronacrisis diende de genadeslag toe. In heel de Brusselse hotelsector staat het water trouwens aan de lippen.

De vertegenwoordigers van het personeel van het vijfsterrenhotel Metropole werden woensdag op de hoogte gebracht na een bijzondere ondernemingsraad. 129 mensen dreigen hun job te verliezen. Door de coronacrisis was het hotel al tijdelijk gesloten. In 2017 kwam het hotel volledig in handen van de familie Bervoets, die al de helft van het bedrijf achter het hotel bezat.

Het unieke en beschermde gebouw huist het enige vijfsterrenhotel in Brussel dat geen deel uitmaakt van een internationale keten. Het bestaat al sinds 1895. Sinds 2015 stapelden de verliezen zich echter op. De aanslagen in Brussel en Parijs en de werken aan de voetgangerszone zorgden voor verliezen. Het hotel trok nog tevergeefs naar de rechtbank tegen de voetgangerszone, dat het plein voor het hotel grotendeels autovrij maakte.

Reserves uitgeput

Het jaar 2020 zou zich na de afloop van de werken beter aandienen, maar de coronacrisis gooit roet in het eten. “Onze hoop werd in maart en april de kop in gedrukt”, zo laat de directie weten in een mededeling. De hotelactiviteiten liggen volledig stil en de groep achter het hotel ziet de inkomsten uit de verhuur van panden terugvallen door de coronacrisis.

Daarom rest geen andere keuze dan het hotel te sluiten. “Na jaren van verliezen zijn onze reserves uitgeput”, klinkt het. “Dat laat ons niet toe om door te gaan in een onzekere periode waarbij de lockdown opgeheven wordt.” De directie laat verder nog weten dat ze al het mogelijke zal doen om het personeel te ondersteunen.

Onhoudbaar

Metropole is het eerste slachtoffer van de coronacrisis bij de Brusselse hotels, maar zal mogelijk niet het laatste zijn. De sector gaat door een extreem moeilijke periode. “De meeste hotels zijn gesloten en de zaken die nog open zijn, hebben een bezetting van 1 procent”, zegt Rodolphe Van Weyenbergh van de Brussels Hotels Association (BHA). “Terwijl een hotel net kolossale vaste kosten heeft. Je hebt personeel nodig om het hotel in orde te houden en je moet licenties en verzekeringen blijven betalen. Deze toestand is dan ook onhoudbaar.”

De Brussels Hotels Association voor een snelle en grote interventie van de overheid. “Er is massieve steun nodig”, zegt Van Weyenbergh. “Je mag niet vergeten dat de hotels al sinds februari de gevolgen van corona voelen. De Brusselse hotels steunen enorm op toerisme. 85 procent van de gasten komt uit het buitenland. Net het toerisme zal een lange periode nodig hebben om zich te herstellen. Het is dus tijd voor steun.”