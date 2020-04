Eerste volwassen patiënt op intensieve zorg in Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola SHVM

06 april 2020

16u34 1 Brussel Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) heeft het voorbije weekend een eerste volwassen patiënt vanuit het aanliggende UVC Brugmann overgenomen. In het UVC Brugmann was de maximumcapaciteit van de afdeling intensieve zorgen voor Covid-19-patiënten bereikt. “De solidariteit tussen het Kinderziekenhuis en het UVC Brugmann garandeert een optimale behandeling van alle zorgbehoevenden in ons land in de strijd tegen corona”, zegt Dirk Thielens, algemeen directeur ad interim van het UKZKF en het UVC Brugmann. Het Kinderziekenhuis benadrukt dat de behandeling van minderjarige patiënten prioritair blijft.

Momenteel worden in het Brusselse UVC Brugmann zeventien Covid-19-patiënten verzorgd op de afdeling intensieve zorgen. Het ziekenhuis kent een maximumcapaciteit van 33 bedden op die desbetreffende afdeling. Om het UVC Brugmann ondersteuning te bieden, stelt het Kinderziekenhuis capaciteit ter beschikking voor de opvang van volwassenen. Wel benadrukt het ziekenhuis dat de zorg van minderjarige patiënten de absolute prioriteit blijft.

“De huidige capaciteit van de afdeling intensieve zorgen van het UKZKF staat toe dat deze daad van solidariteit in alle veiligheid uitgevoerd wordt ten opzichte van coronapatiënten en alle anderen die intensieve zorg behoeven”, zegt Dirk Thielens, algemeen directeur ad interim van het UVC Brugmann en het UKZKF. “Er is een nauwe samenwerking tussen de intensivisten van de ziekenhuizen om een goede follow-up van de volwassen en minderjarige patiënten te garanderen. Uiteraard volgen wij daarbij strikte procedures en maatregelen om de verspreiding van het virus te vermijden”, aldus Thielens.

Reorganisatie

Bij de uitbraak van de corona-epidemie werd de afdeling intensieve zorgen van het Kinderziekenhuis volledig gereorganiseerd. Coronapatiënten worden er in afzondering van de andere patiënten op een aparte afdeling intensieve zorgen behandeld. Het is ook volgens deze indeling dat volwassen patiënten worden behandeld op de afdeling intensieve zorgen van het Kinderziekenhuis. Volwassen patiënten zullen op geen enkele andere afdeling in het UKZKF worden opgenomen.

Solidariteit als wapen

“Solidariteit is het sleutelwoord in de strijd tegen corona”, gaat Thielens verder. “Naast de overdracht van patiënten, versterkt het personeel van het Kinderziekenhuis – eerst enkel verplegend personeel en binnenkort ook artsen – op vrijwillige basis de teams van het UMC Sint-Pieter en het UVC Brugmann. Enkel door een nauwe samenwerking kunnen we optimale zorg blijven garanderen tijdens de komende weken van deze epidemie”, besluit Thielens.

Overplaatsing personeel

Rekening houdend met de instroom van minderjarige patiënten en de acute behoeften in andere ziekenhuizen, wordt op regelmatige basis bekeken of het opportuun is om personeel vanuit het Kinderziekenhuis tijdelijk over te plaatsen naar andere ziekenhuizen, om zo constante zorg aan alle patiënten te blijven waarborgen. De mogelijkheden om patiënten van het UVC Brugmann over te brengen naar andere afdelingen en naar het Kinderziekenhuis, worden volgens Thielens voortdurend gereëvalueerd op basis van de beschikbaarheden op de verschillende afdelingen.

De twee instellingen garanderen dat de primaire taak van het Kinderziekenhuis, namelijk de behandeling van minderjarige patiënten, op geen enkele manier in het gedrang komt. Tegelijkertijd wordt het overleg met andere ziekenhuizen in het Brusselse Gewest verdergezet om transfers van volwassen Covid-19-patiënten te organiseren indien nodig.