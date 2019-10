Eerste voetgangerszone in Koekelberg JCV

18 oktober 2019

16u01 0 Brussel De gemeente Koekelberg sluit de Dapperenstraat af en creëert zo de eerste voetgangerszone van de gemeente. De straat verbindt verschillende scholen en er staat ook een woonproject op stapel.

De straat was eerder al tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer en dat verbod wordt nu definitief gemaakt. “Op die manier worden de twee gebouwen van de Comeniusschool, de bibliotheek Boekelberg, de lokalen van GC De Platoo en de VGC sporthal met elkaar verbonden door een voetgangerszone, want veilige en aangename schoolomgevingen zijn een absolute prioriteit”, zegt schepen van Mobiliteit Marie Bijnens (Groen).

De gemeente zat in de lente al samen met de school, de ouders en de buurtbewoners. Daaruit bleek dat er een draagvlak was om de straat definitief autovrij te maken. Ook het actiecomité 1081/0, dat ijvert voor veiliger verkeer, was voorstander van het initiatief.

De gemeente wil in de toekomst ook wandel- en fietsroutes uittekenen richting de nieuwe voetgangersstraat.