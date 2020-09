Eerste van 20 drop-offzones voor elektrische deelsteps officieel gemarkeerd JMBB

29 september 2020

10u53 0 Brussel Dinsdagochtend is de eerste ‘drop off-zone’ voor elektrische deelsteps in het Brussels Gewest officieel gemarkeerd. Dat gebeurde aan het station van Etterbeek. Brussel Mobiliteit wil deze zones veralgemenen om gebruikers van steps en andere deelvoertuigen ertoe aan te zetten hun vervoermiddel correct te parkeren.

Brussel beschikt intussen al over een vloot van 4.500 voertuigen van het genre step, elektrische fiets of scooter. Een aantal maanden terug bepaalde Brussel Mobiliteit al zones waar het verboden is om een step achter te laten: bepaalde winkelstraten, maar ook de Unescozone van historisch stadscentrum en parken.

Zeker in de buurt van stations laten gebruikers hun step wel eens op een onnauwkeurige manier aan hun lot over. Dit versperde soms de toegang tot het station, maar beperkte ook de mobiliteit van slechtzienden die op hun traject op een hindernis botsten. Dinsdag begon het Gewest daarom met de markering van zones expliciet bestemd voor het stallen van deelvoertuigen uit de vrije vloot: de zogenaamde ‘drop off-zones’.

Twintig zones

Brussel Mobiliteit zorgt in eerste instantie voor de markering van twintig specifieke zones rond elf mobiliteitsknooppunten, hoofdzakelijk in de buurt van een station: Station Brussel-Noord, Station Brussel-Centraal, Station Brussel-Zuid, Station Brussel-Schuman, Station Brussel-Luxemburg, Delta, Weststation, Simonis, Station van Etterbeek, Louizaplein, en Stefaniaplein.

Deze drop off-zones zullen niet alleen nuttig zijn voor wie een step wil achterlaten, maar ook voor reizigers die hun trein-, bus-, tram- of metrorit willen voortzetten omdat onmiddellijk duidelijk wordt waar het aanbod te vinden is.