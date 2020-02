Eerste twee klachten lopen binnen bij Comité P na uit de hand gelopen studentenfeest Bruxellas SHVM

13 februari 2020

17u13 0 Brussel Het Comité P, dat toeziet op de werking van de politiediensten, heeft voorlopig twee klachten ontvangen over het optreden van de Brusselse lokale politie op een studentenfeest van studentenclub Bruxellas maandagavond. Dat bevestigt het Comité P. Om wie het gaat, is niet geweten.

Het politieoptreden van de Brusselse lokale politie zorgde voor heel wat ophef bij Brusselse studenten. De politie viel er binnen op een ‘dagdisco’ van studentenclub Bruxellas nadat het bewakingsteam ter plaatse melding maakte van enkele studenten die lege glazen flessen jenever naar hen toe gooiden. Ook zou de politie meerdere malen een ambulance hebben uitgestuurd nadat passanten en buurtbewoners spraken over “jongeren in verregaande dronken toestand” en “jongeren die dronken op de grond lagen.” De politie besliste daarop het feestje stil te leggen en verzocht iedereen de zaal en de omgeving te verlaten. Iets wat niet goed onthaald werd bij de studenten ter plaatse. Wat later ontstonden er buiten schermutselingen en zag de politie zich genoodzaakt om traangas in te zetten.

Dat laatste was volgens studentenclub Bruxellas een schandalig iets. Voor de club was er in eerste instantie geen gegronde reden om het feestje stil te leggen en werd er nooit met glazen flessen jenever gegooid, aangezien de drank uitgegoten werd in plastic bekertjes. “Ze verzochten ons om de muziek stil te leggen, wat ook meteen gebeurde. De aanwezigen werden vervolgens zonder verdere verwittiging fysiek de zaal uitgezet. Ze kregen zelfs de kans niet om hun jassen en andere bezittingen nog op te halen bij de vestiaire, wat uiteraard voor verontwaardiging zorgde. Ook waren de agenten Franstalig, waardoor de communicatie niet naar behoren verliep.” Nochtans besliste de organisator van het feestje zelf om de boel stil te leggen en waren de agenten tweetalig, zo vertelde de politie.

Geen bedreiging

“Hoewel er vanuit de feestvierders geen enkele agressie of weerspannigheid was, trad de politie meteen hardhandig op”, vertelde een lid van de club. “Ze gebruikten pepperspray, deelden klappen uit en zetten hun politiehonden meteen in. Er was nochtans op geen enkel ogenblik enige bedreiging. Minstens vijftig studenten zijn getroffen door dit - in onze ogen volledig disproportioneel - politieoptreden. Tientallen mensen kregen pepperspray in de mond en ogen, er werden meerdere slagen uitgedeeld aan vrouwelijke studenten en minstens één student moest hechtingen krijgen na een beet van een politiehond.”

De student meende dat de club nog geen klacht heeft ingediend. “We wachten het verdere verloop af”, klonk het. Ondertussen heeft het Comité P twee klachten ontvangen over het politieoptreden van maandagavond.