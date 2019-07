Eerste transwielrenner Willy De Bruyn krijgt straat naar zijn naam SZM

05 juli 2019

18u51 0 Brussel Een deel van de Groendreef, dicht bij het Noordstation is vandaag herdoopt tot de Willy De Bruynstraat. Zo wil de stad de vergeten wielerheld uit de jaren 30 Willy De Bruyn , die geboren werd als Elvire, herdenken.

Willy De Bruyn won twee keer het wereldkampioenschap wielrennen in 1934 en 1936. Maar dat deed hij toen nog als vrouw. Hij voelde zich wellicht al heel zijn leven man en was 22 jaar toen hij effectief zijn naam en geslacht veranderde. Hij schreef zich datzelfde jaar bij de burgerlijke stand in als Willem Maurits De Bruyn van het mannelijk geslacht.

Voor Ans Persoons, schepen van Stedenbouw en Publieke Ruimte is dit een belangrijke en symbolische stap de dag voor de grootste wielerwedstrijd ter wereld. “We moeten ons afvragen welk signaal we geven aan de LGBTQI-gemeenschap”, zegt Persoons. “Vooral in de sportwereld heerst daar nog een heel groot taboe rond, wie weet rijdt er morgen een coureur mee die daar ook mee kampt.”