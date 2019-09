Eerste test om opgepompt water op bouwwerven te recycleren JCV

26 september 2019

13u09 1 Brussel Opgepompt water van bouwwerven hoeft niet langer in de riool te worden gedumpt. Het project Opensource.Brussels test donderdag uit of het water gebruikt kan worden door verschillende gewestelijke en gemeentediensten.

Op heel wat bouwwerven in Brussel wordt vrij zuiver grondwater opgepompt. Normaal gezien verdwijnt dat in de riolering, maar het water kan ook gebruikt worden. Nu loopt het naar een station om gezuiverd te worden.

Die absurde situatie willen de initiatiefnemers van Opensource.Brussels omzeilen. Donderdag deden zij een eerste test op een werf op de terreinen van Thurn & Taxis. Voertuigen van onder meer de MIVB en Net Brussel kwamen er hun tanks vullen. Iets wat ze normaal gezien met leidingwater doen. Het water wordt gebruikt voor sproeiwagens of hogedrukreinigers. “Dagelijkse verdwijnen er honderden kubieke meters grondwater in het riool en wij willen daar een ecologische oplossing aan bieden”, legt projectleider Yoeri Bellemans uit.

Eerste test

Voor de bouwfirma’s is er een extra motivatie om deel te nemen aan het project. “Vanaf januari moeten de werven 0,55 cent per kubieke meter betalen om hun grondwater te storten in de riolering, net zoals de mensen thuis moeten betalen om het toilet door te spoelen”, stelt Bellemans.

Voor Opensource.Brussels was dit een eerste test. Het gaat nu verder op zoek naar partners en hoopt op subsidies van het Brussels Gewest. Vanaf januari wil het dan een prototype bouwen van een unit die water verdeelt en wil het ook een applicatie ontwikkelen om te tonen waar grondwater beschikbaar is.