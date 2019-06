Eerste Summer Edition stelt nieuwe stadswijk Tour & Taxis open voor het publiek SZM

27 juni 2019

17u24

Op de site van Tour & Taxis wordt donderdagavond om 18 uur de eerste editie van het drie maanden durende Summer Edition stadsfestival geopend. De organisatoren willen van Tour & Taxis een hotspot maken tijdens de zomer en het publiek kennis laten maken met de stadswijk die in volle ontwikkeling is.

Het park van Tour & Taxis werd helemaal vernieuwd, er worden woningen gebouwd en de Vlaamse ambtenaren werken er in het Herman Teirlinckgebouw. “De site is drukbezocht, maar tijdens de zomer oogt het wat leeg. Op deze manier willen we de wijk openstellen en activeren”, vertelt projectmanager Culturele Ontwikkeling van Tour & Taxis Nancy Ngoma.

Muziekplein

Het festival bestaat uit verschillende luiken. Aan eten en drinken geen gebrek, want op de site komen meerdere pop-up restaurants en foodtrucks waarin Brusselse restaurateurs hun intrek nemen. Voor de dansers wordt een muziekplein opgetrokken waar elke donderdag en vrijdag een afterwork wordt georganiseerd.

En ontspanning is er ook voor jong en oud. Tot 17 augustus organiseert Cinema Galeries elke vrijdag en zaterdag een openluchtcinema en op zaterdagnamiddag zijn er danslessen. De kinderen kunnen zich dan weer uitleven tijdens een basketbal- of circusstage. Op zondag kan het wat rustiger aan met bijvoorbeeld een zerowaste-workshop.

Geen Brussel Bad

Het nieuwe evenement komt er net in de zomer dat Brussel Bad niet opgetrokken wordt aan het nabijgelegen kanaal. “Als er een Brussel Bad was geweest, hadden we dit ook gedaan. Als Brussel Bad terugkeert, kunnen we nog voor een verbinding zorgen met het kanaal. We zijn geen vervangers, we zijn complementair”, stelt Ngoma.