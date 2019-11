Eerste steen gelegd van scholencampus Gallait JCV

27 november 2019

16u13

Bron: Belga 0 Brussel In Schaarbeek is woensdag de symbolische eerste steen gelegd van de multifunctionele scholencampus Gallait. In de gelijknamige straat nemen op termijn 1.060 leerlingen en drie jeugdwerkingen hun intrek.

De symbolische eerste steen werd gelegd door Collegeleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Sven Gatz (Open VLD) en Pascal Smet (one.brussels). Tegen 1 september 2020 zullen een grote secundaire school, een basisschool en de tweede tienerschool van Brussel de deuren openen op de site.

De campus Gallait staat volledig in het teken van de brede ontwikkeling van kinderen. In totaal zal er plaats zijn voor 1.060 leerlingen. De secundaire school en de Tienerschool bieden respectievelijk plaats aan 600 en 240 jongeren. De basisschool is een brede school met plaats voor 220 lageschoolkinderen en kleuters. De VGC trekt in totaal 36,8 miljoen euro uit voor de bouw van de campus Gallait.

“In onze superdiverse stad hebben alle kinderen en jongeren recht op kwaliteitsvol onderwijs. Dat is de belangrijkste troef van onze Nederlandstalige scholen”, zegt Sven Gatz, VGC-collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw.

Jeugdwerking

Naast de scholen zullen ook de jeugdwerkingen van Chiro Schaarbeek, kunstcollectief Transfo Collect en Ratatouille/D’BROEJ zich vestigen op de campus. Zij kunnen gebruikmaken van de sporthal en het jeugdcentrum met repetitieruimte. Gemeenschapscentrum De Kriekelaar zal een groot aanbod aan culturele kinderactiviteiten aanbieden.

“We brengen onderwijs, cultuur en jeugd samen op deze multifunctionele campus. De Gallaitsite wordt zo de ideale uitvalsbasis waar kinderen en jongeren elkaar ook na de schooluren kunnen vinden”, zegt Pascal Smet, VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra.