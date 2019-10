Eerste museum over Brusselse migranten. “We willen dat de derde generatie fier is op hun migratieachtergrond.” SZM

10 oktober 2019

16u47 0 Brussel In Foyer vzw in Molenbeek kunnen bezoekers vanaf zaterdag 12 oktober meer te weten komen over de migratiestroom in Brussel. Het museum wil enerzijds dat derde generatie migranten fier zijn op hun migratieachtergrond en anderzijds bezoekers een ander beeld tonen dan wat ze voordien hadden. “Het is geen pro-migratie museum,” zegt Loredana Marchi, directrice van Foyer vzw. “We willen de verhalen van die mensen samenbrengen en een conversatie starten, niet ontkennend dat er ook problemen zijn.”

Brussel is uitgegroeid tot een kosmopolitische hoofdstad waar 184 nationaliteiten naast en met elkaar samenleven. Hoe dat allemaal gebeurde, wordt in het MigratieMuseumMigration uitgelegd aan de hand van persoonlijke verhalen.

Het MigratieMuseumMigration wil de bezoeker op een empathische, participatieve, informatieve, gastvrije en artistieke manier meegeven hoe naoorlogse migratiegolven Brussel hebben vormgegeven. De verhalen van de eerste generatie gastarbeiders, de vroegste bewoners van het Klein Kasteeltje, de expats of de oorlogsvluchtelingen komen allemaal aan bod. Maar tegelijkertijd zal het verhaal van het museum nooit af zijn, want de migratiedynamiek is constant in ontwikkeling.

In het MigratieMuseumMigration begint en eindigt de bezoeker zijn ontdekkingstocht in het atelier op het gelijkvloers, Daar nodigt een tribune uit om in gesprek te gaan met iemand anders en toont de installatie “There is no spoon” van de in Brussel wonende kunstenaar Thomas Israel op speelse wijze hoe iedereen deel uitmaakt van een groter geheel. De vaste opstelling op de eerste etage geeft de migratiegolven en de demografische evolutie van Brussel weer, op de tweede verdieping kom je terecht in een tentoonstelling over de huidige vluchtelingeproblematiek. Tenslotte is er nog een artistiek parcours die de bezoeker via de koer naar de tuin leidt.

Het MigratieMuseumMigration is open van donderdag tot zaterdag tussen 10 en 17 uur. Toegang kost 5 euro, kinderen onder 12 jaar mogen gratis binnen. Op dinsdag en woensdag worden enkel groepen op afspraak aanvaard.