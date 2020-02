Eerste ‘Kritische massa’ voor voetgangers vraagt veilige oversteekplaatsen in Vorst JCV

06 februari 2020

13u05 0 Brussel In Vorst hebben een dertigtal mensen donderdagmorgen actie gevoerd voor veiliger oversteekplaatsen op de Guillaume Van Haelenlaan. Zo wilden ze de onveilige inrichting en de hoge snelheid op de laan aanklagen.

De actievoerders verzamelden donderdagmorgen om de verschillende oversteekplaatsen op de laan te gebruiken. “Zo willen we benadrukken dat de ruimte gedeeld moet worden”, zegt Geneviève Kinet van het plaatselijke wijkcomité. “Je te voet verplaatsen is in onze wijk gevaarlijk, niet alleen op deze laan. De oversteekplaatsen zijn bijvoorbeeld niet zichtbaar genoeg. Er zijn hier al verschillende ongevallen gebeurd, het is genoeg geweest.””

De nieuwe actiegroep 1190/0 en fietsersvereniging Gracq zetten mee hun schouders onder de actie. “Het is niet zo dat we de straat wilden blokkeren, maar we willen wel de voetgangers zichtbaar maken”, zegt Kinet. “We willen positief blijven. Een straat waar hert veilig wandelen is, legt een link tussen verschillende buurten. We willen kinderen de kans geven om te bewegen en ervoor zorgen dat oudere mensen zich thuis niet opgesloten voelen omdat het gevaarlijk is op straat.”

De Van Haelenlaan valt onder een zone 30, maar ook daar is nog werk aan de winkel, vinden de actievoerders. “Er is in het begin controle gebeurd met radars”, zegt Kinet. “Maar die zijn ondertussen verdwenen. Gracq heeft hier metingen uitgevoerd waaruit bleek dat de snelheid niet gerespecteerd wordt. Dat je hier maar 30 kilometer per uur mag rijden, is ook niet duidelijk aangegeven. Duidelijke markeringen op de grond zouden al helpen.”

In de toekomst zullen er in de wijk nog acties volgen. “Op 5 maart willen we de actie herhalen op de Wielemans Ceuppenslaan en de Luttrebruglaan”, besluit Kinet