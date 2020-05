Eerste koopzaterdag in Brussel verloopt rustig JCV

16 mei 2020

20u27 0 Brussel De eerste zaterdag sinds de heropening van de winkels is probleemloos verlopen. Volgens de politie was er geen sprake van incidenten. Op de Nieuwstraat was het net als maandag druk, maar er was zeker geen overrompeling.

De politie meldde zaterdag geen problemen, ook al waren er op de Nieuwstraat heel wat winkelende mensen te zien. Net als eerder in de week was er in de straat heel wat politie aanwezig. Enkele winkels moesten wel tijdelijk hun pashokjes sluiten omdat er te veel mensen in de winkel aanwezig waren.

Winkelen op de Nieuwstraat verloopt wel volledig anders door de maatregelen door de coronacrisis. Zo is de straat in tweeën gedeeld en mag er in elke helft maar in een richting gewandeld worden.