Eerste kerstlichtjes gespot aan Beurs JCV

06 november 2019

17u16 0 Brussel Halloween hebben we nog maar net gehad, maar Kerstmis nadert met rasse schreden. Aan de Beurs was woensdagavond al de eerste kerstverlichting te zien.

De Auguste Ortsstraat, waar onder meer de Beursschouwburg ligt, mocht met de eer gaan lopen. Waarschijnlijk ging het om een test van de verlichting in de aanloop naar Kerst. In de komende dagen zal ook de opbouw van WInterpret, de grote kerstmarkt in het centrum, beginnen.