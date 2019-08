Eerste internationale petanquetoernooi aan de voet van de Basiliek SZM

25 augustus 2019

13u40 0 Brussel Aan de voet van de Basiliek, in het Elisabethpark, was er dit weekend voor de eerste keer een internationale petanquetoernooi. Meer dan 1.000 professionele spelers en liefhebbers brachten een vleugje Zuid-Frankrijk naar onze hoofdstad.

De eerste wedstrijd begon donderdag al om 10 uur met de jeugdcompetities en werd vervolgd door een seniorencompetitie op vrijdag. De hoofdcompetitie vond zaterdag plaats en op zondag wordt de finale gespeeld. “Dit is het grootste petanquetoernooi in België”, zeggen de organisatoren.

In België staat petanque gelijk aan meer dan 200 clubs, 12.000 licentiehouders en een tiental wereldkampioenen die nog steeds actief zijn. “Het is een sport in voortdurende vooruitgang, die meer en meer liefhebbers aantrekt. Maar het is vooral een echte passie die Franstalige en Nederlandstalige spelers samenbrengt”, aldus de organisatie.

