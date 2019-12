Eerste food market opent in Brussel: “We willen een bestemming worden” JCV

11 december 2019

17u00 0 Brussel 17 restaurants, een biomarkt en een microbrouwerij. Het concept Wolf op de Wolvengracht pakt uit met de grote middelen om Brusselaars, pendelaars en toeristen te overtuigen om een bezoek te brengen aan de eerste food market van de hoofdstad. “In buitenlandse steden trekt dit een massa bezoekers.”

Voor Wolf werd de prachtige lokettenzaal van het oude ASLK-gebouw op de Wolvengracht omgetoverd tot een plaats waar je kan genieten van allerlei soorten eten en dranken. Centraal staat een grote bar, om te eten moeten bezoekers zich tot een van de 17 standjes wenden om zich daarna neer te zetten aan de gemeenschappelijke tafels.

Bij de restaurants zijn er een aantal bekende namen te vinden, zoals de slagerij Dierendonck of de spring rolls van Knees to Chin. Allerlei soorten keukens zijn vertegenwoordigd, van Italiaans over Afrikaans tot Aziatisch. Een van de meer opvallende concepten is van Patissier Vincent Denis, die er de Desert Bar uitbaat. “De bedoeling is dat je bestelt aan onze toog en dan wordt het bord hier ter plaatse klaar gemaakt voor jou”, zegt hij. “Dit is mijn eerste eigen zaak en hier kan ik mij volledig uitleven. Hiervoor was ik aan de slag in sterrenrestaurant L’Eveil des Sens en daar moet je toch meer een lijn volgen. Hier kan ik me zelf laten gaan. Ik hoop dat ik hier wat opval, want er zijn alvast een hoop sterke concepten.”

Microbrouwerij

De Food Market gaat voor een volledige gastronomische ervaring want naast de restaurants is er ook plaats voorzien voor een microbrouwerij en een grote biomarkt. Vanaf zaterdag is de markt ook open voor het grote publiek. Wolf zal zeven dagen op zeven open zijn en heeft plaats voor zowat 800 personen. Er is ook een Wolf-app waarmee je eten kan bestellen. De prijzen starten aan ongeveer 4 euro voor de kleine gerechten. De initiatiefnemers staan erop dat het eten niet te prijzig wordt.

Wolf werd uit de grond gestampt door Thierry Goor, die daarvoor in zee ging de familie Haelterman, gekend van de onafhankelijke drankenhandelaar HLS, en cateringgroep Choux de Bruxelles. De initiatiefnemers hebben duidelijk ambitie met het project. “We willen van Wolf een echte bestemming maken”, zegt Sebastiaan Van de Voorde van familie Haelterman. “Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Time Out Market in Lissabon, die trekt miljoenen bezoekers per jaar. Mensen maken een omweg om er naar toe te gaan. Dat willen we ook bereiken, ook al omdat we hier wat aan de rand van het hypercentrum zitten. We mikken zowel op mensen die hier werken, toeristen, als de Brusselaars zelf.”

Win-win

Ook voor de handelaars en restaurateurs zelf moet Wolf een goed verhaal worden. “Zij kunnen hun werk doen, en tegelijk een hoop kosten delen met anderen”, zegt Van de Voorde. “Er is een gemeenschappelijke afwas, ze moeten geen personeel inzetten om de tafels te bedienen en ze kunnen de marketing delen. Zowel voor hen als voor de bezoekers moet het een echte ervaring worden. De klanten kunnen immers rekenen op een zeer breed aanbod van kwaliteitsvoedsel. Het moet een win-win worden voor iedereen.”