Eerste Europees festival van Democratie in Jubelpark JCV

08 september 2019

15u47 0 Brussel Het eerste officiële Europees Festival van de Democratie streek vrijdag en zaterdag neer in het Jubelpark. Twee dagen lang werd er een Europese stad opgetrokken waar iedereen welkom was om over het Europa van morgen na te denken.

Vorig jaar hield de organisatie Jubel een eerste geslaagde testeditie, maar dit jaar werd het officieel de eerste editie. Op het Europees Festival van de Democratie kon je naar school gaan, de trein nemen of in de woonkamer thuis gaan zitten. Natuurlijk slechts fictief, maar de Europese stad die in het Jubelpark neergepoot werd, stond symbool voor al deze zaken in het Europa van morgen. “In het station kan nagedacht worden over het mobiliteitsvraagstuk en in de met stoelen en banken nagebootste school begint de discussie over ons huidige onderwijssysteem, over wetenschap en onderzoek”, legt Alain Deneef, voorzitter van Jubel uit.

De organisatoren lieten zich inspireren door gelijkaardige festivals in de Scandinavische en Baltische staten. Het festival moet tonen dat burgerdialoog en publieke debatten deel moeten uitmaken van een nieuwe manier van werken binnen de instellingen van de Europese Unie.