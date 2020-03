Eerste coronabesmetting bij opvang Samusocial JCV

23 maart 2020

17u28 0 Brussel In het opvangcentrum van Samusocial voor daklozen die mogelijk besmet zijn met het nieuwe coronavirus, is een eerste positief geval vastgesteld. De persoon werd vrijdag al naar het ziekenhuis overgebracht toen de symptomen verergerden. Nog twee andere personen wachten testresultaten af.

Het opvangcentrum voor mogelijke coronapatiënten van de Samusocial in Brussel opende vorige week vrijdag de deuren en heeft negentien beschikbare bedden. Momenteel vangt Samusocial zeven dakloze mensen op die vermoedelijk besmet zijn met het coronavirus. Vier van hen verblijven in het COVID-19-centrum van de Brusselse daklozenorganisatie. Zij vertonen lichte symptomen en worden er geïsoleerd. Drie andere daklozen worden maandag nog gecontroleerd. Indien de dokter hun symptomen als ernstig beschouwt, zullen zij naar het ziekenhuis overgebracht worden. Intussen verblijven er al drie daklozen in het ziekenhuis. Twee van hen wachten verdere resultaten af en een derde testte positief op COVID-19.

Samusocial, Dokters van de Wereld en vzw Straatverplegers trekken nog eens aan de alarmbel over het gebrek aan testen om het nieuwe coronavirus op te sporen. Ze vragen dat kwetsbare groepen die in precaire omstandigheden moeten overleven, zoals daklozen en migranten, maar ook hulpverleners en zorgverstrekkers, systematisch getest zouden worden.