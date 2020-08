Eerste Brusselse ‘pumptrack’ is een feit: “Ontmoetingsplaats voor sport en stadslandbouw” JMBB

18 augustus 2020

22u02 0 Brussel Op de hoek van de Dieudonné Lefèvrestraat en de Claessensstraat in Laken is dinsdag de allereerste pumptrack op het grondgebied van de Stad Brussel ingehuldigd, in samenwerking met Velosolutions en Bike Your Planet.

Een pumptrack is een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark, een circuit met bulten en kombochten die elkaar ritmisch opvolgen. De sportvoorziening is volledig gerecycleerd. Bezoekers van de pumptrack kunnen niet alleen hun evenwicht en snelheid op de fiets testen, maar ook kennismaken met duurzame stadslandbouw.

“Met deze ruimte in het hart van de stad willen we een ontmoetingsplaats creëren tussen twee verschillende werelden: sport en stadslandbouw”, vertelt Benoit Hellings (Ecolo-Groen), schepen van Klimaat en Sport van de Stad Brussel. Naast deze sportvoorziening voor liefhebbers van de fiets zal het terrein ook nog worden voorzien van groen en plantenbakken die onder andere zullen dienen voor lessen en workshops rond stadslandbouw. Op deze multifunctionele plek kunnen kinderen de geneugten van het fietsen ontdekken, terwijl hun ouders hands on kennismaken met stedelijke en duurzame landbouw.”

De site waar de pumptrack ligt, is eigendom van citydev.brussels, die een bezettingsovereenkomst heeft gesloten met de Stad Brussel. De twee jaar durende huur van het terrein kan met nog eens twee jaar worden verlengd.