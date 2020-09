Eerste Brusselse Dag van de Meertaligheid vindt plaats in Brussels parlement: “We hopen een sneeuwbaleffect te creëren” JMBB

26 september 2020

18u15 0 Brussel Bij de primeur die de Brusselse regering vorig jaar had met haar ‘minister voor de Promotie van Meertaligheid’ hoort nu ook een fonkelnieuwe Brusselse feestdag. Minister Sven Gatz (Open Vld) speelt al een tijdje nadrukkelijk de meertaligheidskaart, en dus kan een heuze Dag van de Meertaligheid niet ontbreken.

De visienota rond meertaligheid die Gatz vorig jaar had opgesteld bevatte onder andere de oprichting van een ‘Raad voor de Meertaligheid’, een belangrijk orgaan om het toekomstig beleid voor de promotie van meertaligheid uit te tekenen. “We willen het beleid opentrekken naar een aantal mensen op het terrein, die vanuit verschillende hoeken ervaring hebben met meertaligheid. Ze adviseren maar doen ook zelf voorstellen”, reageert de minister. Gatz focust op de promotie van meertaligheid in drie assen: onderwijs, beroepsopleiding, en cultuur.

Sneeuwbaleffect

“Wat onderwijs betreft willen we in de komende weken een soort van toolbox creëren waarmee we naar scholen kunnen stappen om hen te tonen wat ze zoal kunnen doen rond meertaligheid. Daarnaast brengen we ook in kaart welke initiatieven al bestaan.” Tot de voorstellen behoren onder meer taalspelletjes rond thuistalen, inversieonderwijs, en ook het aanbieden van vakken in verschillende talen. “Scholen kiezen zelf wat ze ermee doen, maar we hopen natuurlijk een sneeuwbaleffect te creëren.” Op het vlak van beroepsopleiding bestaat de Brulingua-app al en staat ook een taalpunt in de steigers om taallessen praktischer op elkaar af te stemmen. Binnen de cultuurwereld zou de ondertiteling van het Engels, die al bestaat bij theater en film, ook uitgebreid kunnen worden naar kleinere cultuurhuizen. Voorts werken de VUB en ULB aan een studie die alle initiatieven rond meertaligheid in kaart te brengen om mensen meer aan elkaar te linken.

Tot slot lanceerde minister Gatz ‘BeTalky’, het nieuw platform voor alles wat met meertaligheid in Brussel te maken heeft.