Eerste bio CNG-tankstation van België geopend langs kanaal JCV

10 december 2019

14u24

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Brussel Aan de Werkhuizenkaan is dinsdag het eerste bio CNG-tankstation van België geopend voor het grote publiek. Dat biogas wordt geproduceerd op basis van organisch afval.

Het biogas moet de wagens die ermee rondrijden een pak milieuvriendelijker maken. Nu rijden er in Brussel al een duizendtal wagens op CNG, of gecomprimeerd aardgas, rond. Voor zo’n wagen betaal je meer dan voor een klassieke diesel of benzine, maar de meerprijs verdien je terug. “Uitgedrukt in kilometer is CNG 70 procent goedkoper dan diesel en 80 procent dan benzine”, aldus Dieter Hendrickx van Gas.be. Maar het is vooral op milieuvlak dat de wagen interessant is voor de toekomst. De CO2-uitstoot ligt 20 procent lager dan conventionele brandstoffen en de hoeveelheid fijnstof en NOx zelfs 80 à 90 procent lager. “Met bio CNG daalt de netto CO2-uitstoot zelfs met 80 procent”, aldus Hendrickx.

Het biogas in het station komt wel niet uit ons land. Uitbater Total koopt het in in Nederland. “Er is hier duidelijk nog een gebrek aan capaciteit”, zegt Pascal De Crem van Total. Het bedrijf wijst er ook op dat de productie van bio CNG duurder is dan traditioneel gecomprimeerd aardgas.

De locatie van het tankstation aan de Werkhuizenkaai werd ook gekozen om aan de vraag te beantwoorden van Sibelga, de Brusselse distributienetbeheerder. Die wil tegen 2021 de helft van zijn wagenpark vergroenen en dus laten rijden op elektriciteit of CNG. Sibelga wil in de toekomst ook andere Brusselse overheidsdiensten gaan begeleiden om groener te gaan rijden.