Eerste basisplaats voor Glenn Claes (RWDM) tegen ex-ploeg SK Lommel? Francis Nevens

17 september 2020

16u01 3 Brussel Vrijdag om 20 uur trapt RWDM tegen SK Lommel de vierde speeldag in 1B op gang. Deze keer met de eigen supporters in de tribune: 1.350 buiten en 150 binnen op veilige afstand. Krijgt Glenn Claes (26) tegen zijn gewezen ploeg zijn eerste basisplaats? De inzet van deze match is alvast groot, want bij nieuw verlies dreigt de Brusselse club naar de kelderverdieping terug te vallen.

Glenn Claes tekende pas enkele dagen voor de wedstrijd tegen Lierse, nu ruim twee weken geleden, een contract voor twee seizoenen met optie bij RWDM. Zijn eerste speelminuten veroverde hij vorige week op Deinze, waar hij het laatste halfuur mocht invallen en meteen een goede indruk naliet.

“De onderhandelingen met RWDM dateren nochtans van de tweede helft van mei. Dus kort nadat bekend is geraakt dat Virton zijn licentie niet had gehaald. Dat het zo lang heeft geduurd alvorens ik mijn handtekening kon plaatsen bij RWDM lag aan Virton, dat toch wel lange tijd dwars lag. Ik ben blij dat die onzekere periode achter de rug ligt”, verklaart Claes.

Hij kende vorig seizoen nochtans heel wat tegenslag. “Voor de start van de competitie raakte ik geblesseerd aan de enkel. Die blessure hield me acht weken van de velden. Twee weken na mijn hervatting geraakte ik op training geblesseerd aan de knie. Verdict: opnieuw acht weken buiten strijd. De laatste wedstrijd voor de winterstop kon ik opnieuw in actie komen, tegen OHL. Na Nieuwjaar kende ik een goede periode, tot corona abrupt een eind maakte aan voetballen. Het jaar daarvoor heb ik voor SK Lommel gespeeld, aan wie ik werd uitgeleend door KV Mechelen."

Ziek zoontje van 1,5 jaar

Alsof de duivel ermee gemoeid is, kregen Claes en zijn partner onlangs te horen dat hun 1,5 jarige zoon een tumor heeft in de lever. “Dat was serieus schrikken. Intussen zijn er verschillende onderzoeken gedaan. Hij volgt nu een chemokuur en over enkele weken wordt hij geopereerd. De dokters hebben laten verstaan dat onze zoon volledig zal genezen. Dat is toch wel een hele opluchting. Het voetbal zorgt in deze periode voor de nodige afleiding. Hier bij RWDM kan ik mijn gedachten verzetten”, vertelt de offensieve middenvelder, die opnieuw in Lier woont. “Ik vertrek thuis meestal ten laatste om 7.15 uur. Ik ben een klein uur onderweg naar de club. Dat is langer dan vorig seizoen bij Virton, want toen huurde ik een woonst op twintig minuten van het stadion.”

Claes gelooft in de kwaliteiten van dit RWDM. “Er zit muziek in deze spelersgroep. Als we heel de match honderd procent bij de les zijn, hoeven we niemand te vrezen”, vindt hij. “Of we nog versterking nodig hebben? Daar ga ik geen uitspraken over doen, omdat dit niet mijn bevoegdheid is. Dat we met drie op negen niet echt tevreden mogen zijn, is een terechte opmerking. Maar we zullen tonen dat we beter zijn dan ons voorlopig puntentotaal laat vermoeden”, klinkt de Lierenaar strijdvaardig.