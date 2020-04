Eerste 50 VUB-beademingstoestellen rollen van de band bij Audi Brussel HAA

16 april 2020

14u55

Bron: Belga 0 Brussel In de fabriek van Audi Brussel zijn afgelopen vrijdag de eerste 50 beademingstoestellen geproduceerd die zijn ontworpen door ingenieurs van het FabLab van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Deze voorserietoestellen kunnen nu verder getest worden.

Het beademingstoestel werd de afgelopen weken in een sneltempo ontwikkeld en getest in het FabLab Brussel en in het Universitair Ziekenhuis Brussel. De ingenieurs, alumni en studenten van de VUB kregen daarbij meteen steun vanuit verschillende hoeken. Flanders Make bood financiële steun om essentiële componenten aan te kopen, DAF Trucks en Volvo Trucks zorgden voor de ruitenwissermotoren die het hart van het toestel vormen en Audi Brussel bood een productielijn aan.

Aangepast

"Toen we eind maart werden benaderd door de VUB waren we direct bereid hen bij hun project te ondersteunen. Twee dagen later was een eerste pilootlijn in onze fabriek reeds klaar en afgelopen vrijdag hebben we vijftig voorserietoestellen aan de VUB uitgeleverd", zegt Peter Verschooris, montageverantwoordelijke bij Audi Brussels.



Het beademingstoestel dat de VUB-ingenieurs ontwikkelden, werkt volledig zoals een professioneel toestel dat doet en is in nauw overleg met het UZ Brussel aangepast aan de noden van Covid-19-patiënten. "Maar het is natuurlijk niet getest zoals een professioneel toestel omdat we de tijd niet hebben voor een volledige certificering", zegt VUB-professor Mark Runacres.

Onwerp

De VUB-ingenieurs gaan het ontwerp van hun beademingstoestellen nu ook publiekelijk delen met de wereld via open source. Zo kunnen wereldwijd labo's die geïnteresseerd zijn en nood hebben aan deze machines, het ontwerp produceren en verfijnen.

