Eerst veroordeeld voor brandstichting in griffie, nu vervolgd voor bezit van drugs WHW

22 juli 2019

13u01 0 Brussel Een gedetineerde in de gevangenis van Ittre riskeert 5 maanden cel voor het bezit van cannabis. Tot twee maal toe werd er cannabis aangetroffen in zijn cel.

Kadir D. zit een celstraf van 12 jaar uit voor zijn betrokkenheid bij de brandstichting in de griffie van het hof van beroep in 2012. Hierbij wilde hij en zijn kompanen het dossier van een groepsverkrachting doen verdwijnen. Zijn straf zit hij uit in de gevangenis an Ittre. Daar werd tot twee maal toe cannabis aangetroffen in zijn cel. De man gaf meteen toe dat hij ze had gekocht tijdens een penitentiair verlof en ze vervolgens had binnengesmokkeld. “We kunnen niet tolereren dat er drugs wordt binnengesmokkeld in onze gevangenissen”, aldus het parket. De verdediging stelde dan weer dat dit nu eenmaal de dagelijkse gang van zaken was in onze gevangenissen en verzocht om mildheid.