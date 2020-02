Eerst 6 jaar cel voor poging doodslag op Brusselse restauranthouder, nu vrijgesproken WHW

12 februari 2020

12u50 0 Brussel Een man die eerder 6 jaar cel kreeg voor een poging tot doodslag op een Brusselse restauranthouder in Neder-Over-Heembeek is nu alsnog vrijgesproken. De verdachte was bij verstek veroordeeld, maar werd op verzet vrijgesproken.

Op 13 oktober 2013 werd een restauranthouder in Neder-Over-Heembeek beschoten met een vuurwapen. De dader haalde verscheidene keren de trekker over, maar het slachtoffer was als bij wonder ongedeerd. De politie vond kort na de schietpartij de wagen van de schutter terug. Die stond ingeschreven op naam van een zekere Sami B.A. “Ik heb op 13 oktober mijn wagen uitgeleend aan Jonathan”, verklaarde die vervolgens tegen de politie. In de wagen troffen de speurders bovendien een jas en sportzak aan die toebehoorden aan Jonathan P. De man kon echter nergens gevonden worden en werd daarom in maart 2019 bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel. Sami B.A. en diens broer werden vrijgesproken bij gebrek aan bewijs, een derde broer kreeg bij verstek 7 jaar. Het motief zou een dispuut met het slachtoffer zijn geweest.

“Complot”

Toen P. werd opgepakt in uitvoering van dat verstekvonnis tekende hij prompt verzet aan. Hij verscheen vorige maand voor de Brusselse rechtbank, waar het parket vroeg om hem te veroordelen voor poging tot doodslag. “Ik ben totaal onschuldig”, hield P. vol, “het is een complot van Sami en zijn twee broers tegen mij. Ik heb hier niets mee te maken!” Ter staving kon hij een alibi voorleggen dat door twee getuigen werd bevestigd. Hij was die nacht uitgegaan in Brussel en zowel zijn vriendin als een buurman konden getuigen dat hij nooit in Neder-Over-Heembeek kon geweest zijn. Bovendien zat hij op dezelfde fitness als B.A. en liet hij daarna soms zijn sportkleren liggen in diens wagen. Mede hierdoor besloot de rechtbank hem nu vrij te spreken.

“Hij werd vanmorgen vrijgesproken”, zegt zijn advocaat Catherine Toussaint. “In de wagen die door de politie was teruggevonden, werd zijn DNA niet aangetroffen en ook zijn gsm-signaal werd niet opgepikt door de masten in de buurt van de feiten.