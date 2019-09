Eerlijke dief spreekt kompanen tegen WHW

25 september 2019

12u06 0 Brussel Een 27-jarige Roemeen heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot 15 maanden cel voor enkele diefstallen. Twee mededaders kregen eerder eenzelfde straf maar bleven ontkennen iets met de diefstallen te maken te hebben. De twintiger had een enigszins andere versie.

Het trio werd op 13 maart van vorig jaar in Brussel tegengehouden door de politie. In hun wagen troffen de agenten verschillende gestolen goederen terug. “Natuurlijk hadden we dat gestolen”, stelde de man tegen de rechter tijdens de behandeling van de zaak op verzet, “ik ga dat dan ook niet ontkennen nu.” Toen de rechter hem erop attent maakte dat zijn twee vrienden ter zitting steeds elke betrokkenheid hadden ontkend haalde hij de schouders eens op. Wel vond hij 15 maanden een te strenge straf. Of de rechter hem beloont voor zijn eerlijkheid weten we op 8 oktober.