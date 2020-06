Een verdachte van rellen ter beschikking gesteld van parket JCV

08 juni 2020

12u50

Bron: Belga 0 Brussel Een verdachte is tot nu toe ter beschikking gesteld van het parket van Brussel na de rellen van zondag. Het gaat om een 23-jarige man, D.O., die verdacht wordt van een diefstal met braak. Het parket bekijkt of het de man rechtstreeks kan dagvaarden voor de correctionele rechtbank.

Dat meldt parketwoordvoerder Denis Goeman. Intussen heeft de politie Brussel Hoofdstad/Elsene een gerechtelijke taskforce opgericht om andere verdachten van de rellen te identificeren. De politie riep ook al iedereen die beelden van de rellen heeft op om die aan de ordediensten over te maken zodat verdachten kunnen worden geïdentificeerd.

De betoging, waaraan naar schatting 10.000 mensen deelnamen, verliep zondag zonder problemen, maar mondde nadien wel uit in geweld en rellen. Her en der werden ook winkels geplunderd. De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) meldde maandagochtend dat er in totaal 239 mensen werden opgepakt. In zeven gevallen ging het volgens de burgemeester om een gerechtelijke aanhouding.