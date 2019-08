Een parkeerverbod aanvragen in Brussel? Elke gemeente plakt daar een andere prijs op SZM

19 augustus 2019

15u06 0 Brussel Als je binnenkort verhuist dan dien je best op tijd een aanvraag aan bij de gemeente om een plaats te reserveren voor je verhuiswagen en/of verhuislift. Wie dat op het laatste moment regelt zal meer moeten betalen, maar ook afhankelijk van je gemeente zijn er in Brussel grote prijsverschillen.

In Brussel een plaats reserveren voor een verhuislift- of wagen, dat is blijkbaar ook een bevoegdheid die bij de gemeenten liggen, want de prijzen tussen een plaats reserveren in Sint-Joost-ten-Noode of Vorst kunnen heel hard van elkaar verschillen. Dat schrijft La Dernière Heure maandag.

Hoge prijsverschillen

Woon je in Brussel-Stad of ga je er binnenkort wonen en wil je een plaatsje reserveren voor een verhuislift of -wagen net voor de deur van je nieuwe nest, dan zal dat een peperdure affaire zijn. In Brussel-Stad betaal je namelijk 114 euro vooraleer de gemeente panelen plaats voor een parkeerverbod van 20 meter voor een dag. Als je van Brussel-Stad naar Brussel Stad verhuist, dan moet je dat maal twee doen.

In de gemeente Vorst vragen ze 100 euro om panelen te plaatsen op een parkeerstrook en 17 euro extra als je daarbovenop ook een verhuislift op het voetpad plaatst. Elsene sluit zich aan bij de top drie en vraagt 99 euro om een plaats te reserveren. Helemaal onderaan bevindt zich Sint-Joost-ten-Noode, waar een aanvraag voor een parkeerverbod slechts 10 euro kost. Ook Molenbeek (40 euro), Ganshoren (25 euro) en Sint-Agatha-Berchem (45 euro) behoren tot de goedkopere gemeenten.

Aanvraag indienen

De gemiddelde prijs voor een parkeerverbod is voor de anderen gemeenten rond de 75 euro. Opmerkelijk is dat er een prijsverschil is tussen gaan wonen in Watermaal-Bosvoorde of de gemeente verlaten. Nieuwkomers betalen 54,60 euros en inwoners die de gemeente verlaten betalen 109,20 euro. Daarnaast moet je je aanvraag ook op tijd indienen. Veel gemeenten die minder dan vijf dagen op voorhand de panelen moeten plaatsen rekenen een toeslag. Als je in Elsene vier dagen op voorhand een parkeerverbod aanvraagt in plaats van vijf, stijgt de prijs van 99 tot 149 euro.