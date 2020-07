Een op de tien vrouwen in Brussel is zelfstandige JCV

13 juli 2020

11u56 0 Brussel In Brussel is een op de tien vrouwen zelfstandige in hoofdberoep, het hoogste percentage van het land. Dat stelt Women in Business, een platform dat gehuisvest is bij hub.brussels, in haar barometer van het vrouwelijke ondernemerschap. Het vrouwelijke ondernemerschap in de hoofstad nam de afgelopen jaren sterk toe.

De tweejaarlijkse barometer die Women in Business presenteert, toont aan dat vrouwen die ondernemen steeds minder een uitzondering vormen in het Brussels gewest. In de eerste plaats tonen de cijfers dat 52 procent van de vrouwen tussen 15 en 64 jaar een job had in 2018. Dat is een stijging van twee procentpunt tegenover het voorgaande jaar.

Wanneer je dieper op de cijfers ingaat, blijkt dat 27.000 vrouwen onder de 65 jaar, hetzij 10 procent van alle werkende vrouwen in Brussel, onderworpen waren aan de sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers. In tien jaar tijd is het aantal vrouwelijke zelfstandigen in het Brussels gewest, maar liefst met 30 procent gestegen en het aantal vrouwelijke zelfstandigen in bijberoep zelfs met meer dan 50 procent.

“Deze bemoedigende vooruitgang van het vrouwelijk ondernemerschap in Brussel moet worden onderstreept. Ook al zijn ze nog steeds verhoudingsgewijs minder talrijk dan mannen, zelfstandige vrouwen dragen steeds meer innovatieve projecten in het Brusselse ecosysteem. We moeten hen blijven aanmoedigen om de sprong te wagen en hen tegelijkertijd bewust maken van de valkuilen die moeten worden vermeden”, aldus staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte (Ecolo).

Kinderen

Toch biedt de barometer ook een waarschuwing. Het aandeel vrouwen dat geen job, opleiding of werkloosheidsuitkering geniet, ligt immers op 26 procent, terwijl dat bij mannen maar 15 procent is. Het verschil tussen mannen en vrouwen zit vooral in de leeftijdscategorieën tussen 25 en 34 jaar. “Dat zijn niet toevallig de leeftijdscategorieën waarin vrouwen moeder worden en de verantwoordelijkheid dragen voor jonge kinderen”, zegt Loubna Azghoud, verantwoordelijke van het platform Women in Business. “De barometer toont ook een verschil tussen de gemeenten in het noorden en in het zuiden van Brussel: terwijl het aandeel vrouwelijke zelfstandigen in Ukkel 12,9 procent bedraagt (het hoogste in Brussel), daalt het in Sint-Jans-Molenbeek tot 3,8 procent. Deze cijfers moedigen ons aan om onze acties in het noordelijke halfrond van Brussel te versterken.”