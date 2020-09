Een “instagrammable” museum: Smile Safari opent de deuren JMBB

07 september 2020

15u55 1 Brussel Een Instagram- en TikTok-museum. Zo kun je ‘Smile Safari’ noemen, de tijdelijke tentoonstelling die vandaag is ingehuldigd op de Anspachlaan.

Smile Safari is een tijdelijke tentoonstelling van ”instagrammable” decors verspreid over bijna 1.000 m² verdeeld over twee verdiepingen. Het museum is er gekomen op initiatief van vastgoedmakelaar AG Real Estate. “Wij willen graag een speciale band creëren met onze klanten. Wij streven ernaar hen een ontspanningsruimte én -moment aan te bieden, door shopping of door een 2.0-ervaring. Dit is een essentieel onderdeel van onze strategie. Het is belangrijk dat de klant zich met de ruimte kan identificeren en zich deze kan toe-eigenen om er zijn/haar aankopen te doen. Maar het gaat verder dan dat. De klant moet er iets kunnen eten, zich kunnen ontspannen en plezier kunnen beleven... Wat is er hipper dan je winkelervaring te vereeuwigen in een leuk decor en dat te delen op sociale media?”, klinkt het bij AG Real Estate.

Het parcours is tot het einde van januari 2021 open op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag, met oog voor de specifieke hygiënische maatregelen zoals éénrichtingsverkeer en een beperkt bezoekersaantal.