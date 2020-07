Een hapje terwijl je kijkt hoe je fiets hersteld wordt? Bij fietscafé Tandem kan het JCV

08 juli 2020

15u35 0 Brussel Op de Kunstlaan in Sint-Joost-ten-Node kan je sinds vorige week terecht in fietscafé Tandem. Het concept van fietscafés is al erg bekend in de rest van Europa, maar breekt nu ook in Brussel door. Het opzet is simpel: terwijl je fiets hersteld wordt in het atelier kan je zelf iets drinken of eten.

Je fiets laten herstellen terwijl je iets drinkt of een hapje eet. Dat is kort gesteld het concept van het nieuwe fietscafé Tandem in Sint-Joost-ten-Node. Het is een concept dat in andere steden zijn succes al bewezen heeft. “We hebben cafés met dit idee vaak bezocht in andere Europese steden. In Hasselt heb je al de Fietsbar. We waren dan ook verbaasd dat dit niet in Brussel bestond”, zegt mede-oprichtster Céline Ruyssen. Het idee moet in ieder geval aanslaan, want ondertussen heb je naast Tandem ook al het Marcel Bike Café in Vorst.

De opening van Tandem betekent voor Ruyssen een belangrijke mijlpaal. “We zijn hier vier jaar mee bezig”, zegt ze. “Eerst met pop-ups in het Jean-Félix Happark in Etterbeek en in het Centre communautaire maritime in Molenbeek. Dat deden we om te zien of het idee haalbaar was en of we het zelf zagen zitten om ons in dit avontuur te gooien. Die vielen zo goed mee dat we besloten op zoek te gaan naar een vaste stek.”

Tandem vond uiteindelijk onderdak bij Mundo-madou aan het gelijknamige plein. Dat is een ecologisch gerenoveerd kantoren- en vergadercentrum dat vzw’s, ngo’s en sociale bedrijven samenbrengt onder één dak. “Zij zijn ook grote voorstander van zachte mobiliteit”, zegt Ruyssen. “Dus het was duidelijk dat wij goed bij elkaar pasten. Daardoor kon onze ploeg ook groeien van twee naar vijf mensen, ieder met zijn eigen specialisatie.”

Goesting

Voorlopig draait Tandem nog op een lagere versnelling. “Er zijn nog werken aan de gang in het gebouw, waardoor er hier soms erg veel lawaai is”, zegt Ruiyssen. “Daarom doen we onder de middag vooral take-away en organiseren we avonden op donderdag en vrijdag. Voor reparaties ben je uiteraard wel altijd welkom. We hebben ook een shop waar we allerlei fietsaccessoires verkopen zoals kledij of boeken en gidsen voor fietstochten.”

Oorspronkelijk zou Tandem in maart al de deuren openen, maar om begrijpelijke reden viel dat in het water. “Het was ons plan om in juli en augustus even te sluiten door de werken”, zegt Ruysen. “Maar de goesting om te openen was te groot. We zijn ten slotte al vier jaar met dit project bezig. Het geeft ons ook de kans om alles rustig op te bouwen. In september moeten de kantoren in dit gebouw af zijn en dan kunnen we op volle kracht gaan werken. We zijn dan elke dag open, behalve zondag, en dan organiseren we after worksessies.”