Een gewonde bij ongeval met meerdere voertuigen in Molenbeek JCV

17 januari 2020

16u08

Bron: Belga 0 Brussel Bij een ongeval waarbij meerdere voertuigen betrokken raakte, is vrijdagmiddag een gewonde gevallen. Dat laat de politie van de Zone West weten.

Het ongeval gebeurde even voor de middag op de Nijverheidskaai in Sint-Jans-Molenbeek. Een wagen kwam daarbij op zijn dak terecht. Een vrouw moest naar het ziekenhuis omdat ze gewond raakt, maar zij verkeert niet in levensgevaar.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren.