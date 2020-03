Eén gedetineerde besmet met Covid-19 uit gevangenis Vorst afgevoerd Margo Koekoekx

29 maart 2020

21u10 0 Brussel Advocaat Eddy Cochez kreeg een verontrustende oproep van één van zijn cliënten uit de gevangenis in Vorst. Er zouden gedetineerden besmet zijn met het coronavirus Covid-19. “Eén van de gevangenen is inderdaad gehospitaliseerd”, laat woordvoerster van de gevangenis Valérie Callebaut weten. Het gerucht dat er nog anderen besmet zouden zijn werd ontkracht.

“Twee maal per dag wordt de lichaamstemperatuur genomen en tot nu toe zijn er geen verdere besmettingen gekend”, aldus Callebaut.

Cochez begrijpt de ongerustheid van zijn cliënt echter goed. “Momenteel verblijven veel gedetineerden in de oude vleugels van de gevangenis. Daar is slechts een klein raam tegen het plafond, er is geen stromend water om te voorzien in hygiëne en er is enkel een emmer die ze gebruiken als toilet. Die laatste worden trouwens gezamenlijk geledigd door de gevangen zelf. Ik heb mijn bedenkingen over hoe verantwoord dit alles is.” In de moderne vleugels is volgens advocaat Cochez wel modern sanitair maar door omstandigheden kunnen of konden die volgens hem niet gebruikt worden.