Eén dode en meerdere gewonden bij schietpartij in Vorst

05 juli 2020

01u56 14

Brussel In de omgeving van de Merodestraat in Vorst heeft zich vannacht een schietpartij afgespeeld. Er is sprake van meerdere gewonden. Sommige bronnen spreken ook van een dodelijk slachtoffer. Er zou onder meer gevuurd zijn met een kalasjnikov.

Buurtbewoners hoorden afgelopen nacht schoten in de buurt van de Merodestraat in Vorst. Even later was de politie massaal aanwezig. Volgens de eerste berichten zou het gaan om een afrekening in het criminele milieu. Het parket reageert straks op de schietpartij.

Later meer