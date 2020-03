Economische taskforce voor gevolgen van coronavirus in Brussel: “We moeten klaar zijn om impact op te vangen” Jelle Couder

04 maart 2020

17u55 0 Brussel Het Brussels Gewest richt een taskforce op om de economische impact van het coronavirus op de hoofdstad in te dammen. Concrete maatregelen worden er momenteel nog niet genomen. “Maar we willen klaar zijn voor wat de toekomst brengt”, zegt minister-president Rudi Vervoort (PS).

Brussel is met haar diensteneconomie en toeristische trekpleisters kwetsbaar voor de impact van het coronavirus. “Niet alleen het klassieke toerisme, maar zeker het zakentoerisme, dat voor meer inkomsten zorgt”, zegt Vervoort. “Daarnaast zien we in de diensten niet meteen een effect, maar dat kan zich later wel nog tonen, als het moeilijker wordt om een schok op te vangen.”

De Brusselse regering zat daarom woensdag rond de tafel met economische partners, zowel publiek als privé. Daar werd beslist om alvast een taskforce op te richten om de economische impact in de gaten te houden en eventueel steunmaatregelen voor de economie uit te werken. “De gezondheid van de burgers is onze prioriteit", zegt Vervoort. “Maar we zien nu al gevolgen voor bedrijven, dus moeten we daar hier ook klaar voor zijn.”

Impact

De taskforce zou begin volgende week een eerste keer samenkomen. “Afhankelijk van de impact zullen we het ritme van onze werkzaamheden bekijken. Voorlopig komen er nog geen grote concrete maatregelen”, zegt Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte (Ecolo).

Ondernemers en bedrijven kunnen in ieder geval al terecht bij het nummer 1819 en de gelijknamige website met hun vragen. “Het personeel daar staat klaar en de website zal een update krijgen telkens als er nieuwe informatie beschikbaar is”, besluit Trachte. “We raden bedrijven ook aan om goed op te volgen welke richtlijnen de federale overheid geeft.”

Welke impact het coronavirus heeft op de Brusselse economie is nog lang niet duidelijk. De hotelsector zag het aantal boekingen en overnachtingen wel afnemen. “Wat dit virus zal betekenen voor onze bedrijven is nog niet duidelijk, maar dat er een impact zal zijn, staat vast”, zegt Vervoort. “Als dat nodig is, zullen we het nodige geld vrijmaken.”