Duurzame mobiliteit centraal in Bozar WHW

26 augustus 2019

20u48 0 Brussel Het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten, Bozar en de Noorse provincie Buskerud bundelen op 17 en 19 september de krachten voor de conferentie “Human Explorer”. Samen nemen ze dan de duurzame mobiliteit onder de loep.

Het initiatief van Bozar en Buskerod komt er in de marge van de European Mobility Week (15 tot 22 september). Via een reeks lezingen, panelgesprekken en projectpresentaties moeten de debatten rond de geschiedenis van de mobiliteit, maar vooral de duurzame toekomst van de mobiliteit op gang gebracht worden. Op dinsdag 17 september wordt het concept mobiliteit vanuit een bredere invalshoek benaderd. Verschillende vragen zoals: “Kunnen we ons huidige mobiliteitsniveau handhaven en tegelijk klimaatmaatregelen ondersteunen en nieuwe duurzame steden bouwen?” of “Hoe kan autonome technologie een rol spelen bij het creëren van duurzame industrieën, het stimuleren van economische groei en het verbeteren van de levenskwaliteit van de burgers?” komen die dag aan bod. Filosoof Koert Van Mensfoert, maar ook Peter Due, Executive Vice President van Yara Birkeland AS, het eerste autonome, emissievrije containerschip ter wereld, komen er een lezing houden. Twee dagen later, op donderdag 19 september wordt er via panelgesprekken dieper ingegaan op de laatste ontwikkelingen op gebied van autonome mobiliteit op zee, op binnenwateren en in de stad. Er loopt ook een tentoonstelling over de Noor Roald Amundsen, de eerste poolreiziger die met veel vindingrijkheid de Zuidpool bereikte.