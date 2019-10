Duurzaam eten in de kijker op Good Food Feest JCV

18 oktober 2019

09u59 0 Brussel Vanaf vandaag gaat in het Good Food Feest door. Dat wordt georganiseerd door Leefmilieu Brussel en staat in het teken van duurzaam voedsel. Je kan er onder meer deelnemen aan workshops over stadslandbouw en proeverijen.

Het feest sluit zondag af met een optreden van Kalune in Thurn & Taxis. Daar wordt een slotfeest van het weekend opgezet.

Gedurende heel het weekend kan je verschillende moestuinen en projecten rond stadslandbouw ontdekken. In totaal worden er een vijftigtal activiteiten over heel het Brussels Gewest opgezet. Er is ook een bezoek aan de sociale kruidenierswinkel in Sint-Gillis en een workshop over melkzuurgistingstechnieken voorzien.

Good Food-ambassadeurs zullen zelf maaltijden bereiden en deelnemen aan conferenties. Zondag wordt alles tussen 12 en 17 uur afgesloten in Thurn & Taxis Het slotfeest van zondag is gratis.