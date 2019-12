Dutroux-kompaan Michel Lelièvre (48) in elkaar geslagen in Anderlecht HR SHVM

19 december 2019

16u33 6366 Binnenland Michel Lelièvre (48), de voormalige kompaan van Marc Dutroux, is gisterenmiddag tussen 12 uur en 13 uur fysiek aangevallen in Anderlecht. Het parket van Brussel bevestigt dat een onderzoek is gestart naar opzettelijke slagen en verwondingen en vernielingen. De aanvallers verschaften zich toegang tot de plaats waar Lelièvre verblijft.

Lelièvre werd na de aanval opgevangen door de hulpdiensten. Volgens RTBF werd een verslag opgesteld in het ziekenhuis, maar was het niet nodig hem daar te houden. Volgens Benjamine Bovy, advocaat van Lelièvre, werd zijn cliënt aangevallen “door een groepje” dat voorlopig nog niet is geïdentificeerd. Het parket onthoudt zich voorlopig van verdere commentaar.



Lelièvre krijgt geen speciale bescherming sinds hij werd vrijgelaten. Hij zou wel beseffen dat iedereen hem haat, en laat zich daarom amper zien op straat. De voorbije dagen zou de plaats waar Lelièvre verblijft de ronde gedaan hebben op sociale media.

Pas vrijgelaten

De voormalige kompaan van Dutroux werd begin december vrijgelaten uit de gevangenis. Hij verbleef voorlopig noodgedwongen in een Brussels opvangtehuis voor daklozen.



Op het proces-Dutroux, in 2004, werd Michel Lelièvre veroordeeld tot 25 jaar cel vanwege zijn hulp bij de foltering en opsluiting van An Marchal (18), Eefje Lambrecks (19), Sabine Dardenne (12) en Laetitia Delhez (14). De eerste twee overleefden de opsluiting niet. Lelièvre had begin deze maand meer dan 23 jaar van zijn straf uitgezeten. De strafuitvoeringsrechtbank besliste eind september dat hij klaar was voor een terugkeer naar de samenleving, weliswaar onder voorwaarden.

Voorwaarden

Een van die voorwaarden was dat hij een vaste verblijfplaats had. Daarom week hij uit naar een daklozencentrum. Verder mag hij geen contact hebben met slachtoffers of anderen uit het dossier. Daarom moet hij Vlaams-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg, Limburg en sommige delen van Brussel vermijden. De veertiger mag ook geen alcohol of drugs gebruiken, en mag zich niet laten zien in het drugsmilieu.

Verder mag Lelièvre ook het Belgische grondgebied niet verlaten zonder voorafgaande toelating. Bovendien moet hij zich onder meer laten opvolgen op psychologisch en sociaal-professioneel vlak. Een enkelband, zoals Lelièvre zelf had gevraagd, bood volgens de rechter geen meerwaarde.