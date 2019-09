Duo slaat 18-jarige bewusteloos en rooft z'n fiets op Autoloze Zondag, geen enkele omstaander grijpt in mvdb

25 september 2019

13u16

Bron: La Dernière Heure 2 Brussel Uitgerekend op Autovrije Zondag is een jonge Brusselaar slachtoffer geworden van een brute fietsroof, meldt La Dernière Heure vandaag. Marouane uit Laken kreeg zware klappen op het achterhoofd en de kaak en raakte bewusteloos. Hij werd vermoedelijk met een matrak of een metalen pijp geslagen.

De feiten gebeurden op klaarlichte dag aan het Emile Bockstaelplein in Laken (Brussel), waar veel volk rondliep. De jongeman kwam op de mountainbike van zijn schoonbroer het plein opgereden waar hij door twee mensen staande werd gehouden. Een van hen was zelf een fietser. Ze scholden hem uit en hadden het duidelijk gemunt op de mountainbike. De fietser zette zich met zijn tweewieler voor Marouane, waardoor de jongen niet voorbij kon. De kompaan sloeg Marouane hierna verschillende keren met een voorwerp op het achterhoofd. De klappen waren zo hevig dat de Brusselaar bewusteloos op de grond viel. Geen enkele omstaander leek in te grijpen.

Gebroken kaak

Marouane herinnert zich dat een medewerkster van het Rode Kruis hem de eerste hulp toediende. Een ambulance bracht hem naar het Brugmann-ziekenhuis in Jettte. Zijn onderkaak bleek gebroken en zijn verwondingen bleken zo ernstig dat een operatie noodzakelijk was. Marouane herstelt nog in het ziekenhuis.

Politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene onderzoekt het incident. Marouane hoopt dat bewakingscamera’s de twee hebben opgemerkt. De buitgemaakte fiets heeft volgens het slachtoffer een winkelwaarde van meer dan 2.000 euro.