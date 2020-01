Duo aangehouden nadat ze tagger in elkaar slaan en poedelnaakt achterelaten op snelweg SHVM

23 januari 2020

08u16 58 Brussel Twee mannen zijn onder aanhoudingsbevel geplaatst nadat ze een tagger in elkaar sloegen en vervolgens naakt op de snelweg achterlieten. Dat schrijft La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brussels parket. De daders werden onder arrestatiebevel gehouden op verdenking van diefstal met geweld in bende, vernederende behandeling en onwettige vrijheidsberoving.

In de maand november zou het duo een ware jacht geopend hebben op taggers nadat het huis van de ouders van één van de verdachten in Etterbeek was bespoten met graffiti.

De verdachten, Illias Y. en Yassine T., waren op z’n zachtst gezegd niet zo tevreden met de werken van de tagger, en beslisten om een ware klopjacht op de man in te zetten. Om te kunnen achterhalen wie er achter de tag op het huis zat, sloegen de twee verdachten twee andere taggers in elkaar. Niet veel later werd de persoon die achter de graffiti zat, opgemerkt door de verdachten en werd hij vervolgens in de wagen van de twee gesleurd. Daar sloegen de twee de tagger in elkaar. Uiteindelijk werd hij poedelnaakt op de autostrade uit de wagen gegooid en ook de kleren van de man werden verderop weggesmeten. Op bewakingsbeelden zou te zien zijn hoe de man na verloop van tijd liftend naar huis terugkeert.

Ilias Y. en Yassine T. zijn inmiddels opgespoord en aangehouden voor diefstal met geweld in bende, vernederende behandeling en onwettige vrijheidsberoving. Illias verscheen op 17 januari voor de raadkamer en ook Yassine zal op 29 januari voor de raadkamer verschijnen.