Duo aangehouden na overval op Quick WHW

24 juni 2019

15u12 0 Brussel Twee verdachten die na de overval op een Quick-restaurant in Anderlecht in de nacht van zaterdag op zondag werden gearresteerd, zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Het gaat om twee mannen van 20 en 21 jaar. Ze worden verdacht van een gewapende overval, waarna de politie de achtervolging inzette.

De overval vond plaats op het Quick-restaurant op de Olympische dreef in Anderlecht, waar ze zondag omstreeks 2 uur ‘s nachts binnenvielen. “Ze bedreigden het personeel dat zich nog in het restaurant bevond en eisten dat ze het geld van de kluis afgaven. Ze bedreigden het personeel met een wapen, wat uiteindelijk een ‘airsoft’-pistool bleek te zijn”, zegt Denis Goeman, woordvoerder van het Brussels parket.

De daders sloegen nadien op de vlucht met een wagen en dat leidde tot een politie-achtervolging. De daders reden in de richting van Vorst en verloren op een gegeven moment de controle over het voertuig en botsten zo op de middenberm. “Ze hebben het voertuig verlaten en hun vlucht te voet voortgezet. De politie heeft hen kunnen vatten toen ze in een tunnel onder de Humaniteitslaan in Vorst vastliepen”, zegt Goeman.