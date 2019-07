Duizenden RSCA-fans vol verwachtingen naar fandag: “Kompany maakt ons kampioen!” Robby Dierickx

18u09 1 Brussel Enkele duizenden supporters van RSC Anderlecht hebben zondag in en rond het Lotto Park — de nieuwe naam van het Constant Vanden Stockstadion — de fandag van paars-wit bijgewoond. Absolute blikvanger op de fandag was uiteraard Vincent Kompany. “Vince The Prince zal ons kampioen maken”, klinkt het bij de fans.

De omgeving van het Lotto Park kleurde zondag helemaal paars en wit. Niet voor een wedstrijd van RSC Anderlecht, maar wel voor de jaarlijkse fandag. Net als de voorbije jaren zakten ook nu opnieuw enkele duizenden supporters naar de Brusselse gemeente af om hun voetbalidolen van dichtbij te ontmoeten. Van heel dichtbij zelfs, want nagenoeg alle spelers tekenden present voor de handtekeningensessie en gingen gretig met de fans op de foto. Vooral aan de stand waar Vincent Kompany handtekeningen uitdeelde, was het lang wachten. “Na de ontgoocheling van vorig seizoen (RSCA werd pas zesde en speelt daardoor dit seizoen voor het eerst in vijftig jaar geen Europees voetbal, red.) is het nu tijd voor verandering en daar zal Vince The Prince voor zorgen”, weet Jean-Pierre Depuydt uit het West-Vlaamse Wervik. Hij kwam samen met zijn kleinzonen Collin en Bruce naar de fandag afgezakt.

“Een jaarlijkse traditie”, laat de grootvader weten. “Ik ben al heel mijn leven fan van de club. Tussen mijn 18de en 50ste heb ik geen enkele Europese thuiswedstrijd van RSC Anderlecht gemist. Aangezien ik voorzitter van een basketbalclub ben, kan ik de competitiewedstrijden in het weekend jammer genoeg nooit live volgen. Maar voor deze fandag maak ik elk jaar tijd. Met de komst van Kompany staan we voor een kentering binnen de club. Zijn ervaring en klasse zullen een positieve invloed op de jeugd hebben. Met Kompany zal Anderlecht snel weer over een topclub beschikken.”

Handtekeningenjacht

Ook Eric Houbart en zijn zoon Diego verwachten veel van Vince The Prince. “Zijn vechtlust en discipline konden we bij Anderlecht gebruiken na het kwakkelseizoen. De impact van zijn komst zal groot zijn. Hopelijk plukken we hier al snel de vruchten van.” Voor zoon Diego was het een absolute hoogdag, want hij wist heel wat handtekeningen van spelers te bemachtigen. “Aan sommige stands moesten we lang wachten, maar dat hebben we ervoor over (lacht).

Voorts konden de fans een stadiontoer doen, konden ze een open training volgen en werden de spelers voorgesteld in het stadion. Tot slot kregen de supporters de mogelijkheid om vragen te stellen aan Vince The Prince.