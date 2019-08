Dudenpark twee weken dicht voor onderhoud van bomen JCV

17 augustus 2019

16u24 0 Brussel Het Dudenpark in Vorst gaat vanaf 26 augustus twee weken volledig dicht. Dat gebeurt om een deel van de bestaande bomen struiken te vervangen.

De droge zomers van de afgelopen jaren hebben hun tol geëist in het Dudenpark. 76 beuken moeten dringend behandeld of gekapt worden. “Een aantal bomen vormt een reëel gevaar”, aldus een mededeling van Leefmilieu Brussel. “Dit betekent dat de populaties moeten worden verjongd en gediversifieerd om de jonge bomen de kans te geven zich te ontwikkelen en het hoofd te bieden aan de klimaatverandering.”

Daarom gaat het park ongeveer twee weken dicht. Zo kan het werk volgens Leefmilieu Brussel in alle veiligheid gebeuren. De toegang tot de esplanade wordt gegarandeerd via de Lainésquare en de voormalige conciergewoning aan de Gabriel Faurélaan. De Mosselmandreef is ook toegankelijk. De toegang tot het kasteel is enkel mogelijk voor studenten op vertoon van hun studentenkaart