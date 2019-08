Dudenpark sluit twee weken voor verzorgingskuur SZM

12 augustus 2019

17u47 0 Brussel De gemeente van Vorst meldt dat het Dudenpark niet toegankelijk zal zijn tussen 15 en 31 augustus. Tijdens deze twee weken krijgen de oude beuken in het park een verzorgingskuur van Leefmilieu Brussel.

Door de warme temperaturen krijgen de oude beuken in het Dudenpark het zwaar te verduren. Begin mei 2019 heeft Leefmilieu Brussel 76 beuken onderzocht. Daarvan dreigen er 71 in de volgende vijf jaar af te sterven. De slechte gezondheid van deze bomen zijn vooral te zien aan het invallen van de toppen, dat het begin is van een onomkeerbaar afstervingsproces.

Van die 71 ongezonde beuken zijn er begin juni al 5 beuken gekapt, ondanks het verbod door de nestperiode die tot 15 augustus loopt. Ze waren namelijk te gevaarlijk voor de bezoekers van het park. De gemeente organiseerde in juni ook informatiesessies in samenwerking met Leefmilieu Brussel, om de bewoners en bezoekers te laten stilstaan bij de gezondheid van de bomen en om samen oplossingen te vinden.

Daaruit werd beslist om tussen 15 en 31 augustus het park af te sluiten om de andere bomen te kunnen behandelen. Bovendien zouden er zones komen die niet toegankelijk zijn voor het publiek om zo de biodiversiteit in staat te stellen zich te regenereren en de bomen die niet gered kunnen worden op natuurlijke wijze te laten afsterven. De afgestorven takken en stammen kunnen als schuilplaats dienen voor vleermuizen, insecten en paddenstoelen.