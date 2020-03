Dubbele tegenslag: na lockdown krijgt restaurant ook nog eens inbrekers over de vloer: “Dit doet onze emmer overlopen” JCV

25 maart 2020

17u30 0 Brussel Het bekende Hamburgerrestaurant ‘Les Super Filles du Tram’ in Elsene heeft inbrekers over de vloer gekregen. Dubbel ongeluk, nog geen twee weken nadat het restaurant de deuren moest sluiten omwille van het coronavirus. “Dit doet onze emmer overlopen.”

‘Les Super Filles du Tram’ is erg bekend bij de Brusselse hamburgerliefhebbers. De inbraak in het restaurant in de Lesbroussartstraat vond plaats in de nacht van dinsdag op woensdag. “Ze hebben een steen door de ruit van onze voordeur gegooid en zijn zo binnen geraakt”, zegt eigenares Andréanne Marcil. “Een leverancier heeft deze morgen de schade ontdekt en mij op de hoogte gebracht. Ze hebben er hier binnen bovendien een echte rotzooi van gemaakt.”

Ik begrijp niet dat iemand zich daar mee moet bezig houden. We hadden bovendien net een speciale actie opgezet. Bij elke gekochte hamburger ging er een gratis naar het personeel van de zorg. Zo hebben we dit weekend nog 250 gratis hamburgers geleverd aan het Sint-Pietersziekenhuis. En dan krijg je dit Eigenares Andréanne Marcil

De dieven gingen aan de haal met de inhoud van de kassa en de tablets die gebruikt worden voor de leveringen. “Ze hebben zelfs een deel van de fooien van het personeel meegenomen”, zegt Marcil. “Ik denk dat ze in totaal 500 euro hebben buitgemaakt. Dat we de tablets voor de leveringen kwijt zijn maakt het bovendien extra moeilijk. We gaan ons best doen om dat zo snel mogelijk in orde te krijgen. Die leveringen zijn de enige manier voor ons om nu een beetje inkomsten te verzamelen. Mensen kunnen ook komen afhalen, maar als je ziet hoeveel volk er op straat rond loopt, besef je dat dat geen vetpot is.”

Druppel

De inbraak laat zijn sporen na bij Marcil. Door de coronacrisis moest het restaurant net als alle andere, zijn deuren gedeeltelijk sluiten en overschakelen op leveringen en afhalen om toch nog wat centen binnen te halen. “Het is niet goed voor de stemming”, zegt ze. “Het is een beetje de druppel die de emmer doet overlopen in deze moeilijke tijden. Ik begrijp niet dat iemand zich daar mee moet bezig houden. We hadden bovendien net een speciale actie opgezet. Bij elke gekochte hamburger ging er een gratis naar het personeel van de zorg. Zo hebben we dit weekend nog 250 gratis hamburgers geleverd aan het Sint-Pietersziekenhuis. En dan krijg je dit.”

De politie kwam ondertussen langs in het restaurant en deed de nodige vaststellingen. Van de daders ontbreekt elk spoor. Het restaurant wil nu vooral zo goed en zo kwaad als mogelijk omgaan met de situatie. “Blijkbaar zijn we ook niet de enige”, zegt Marcil. “Ik hoorde al van een aantal zaken in het centrum waar ingebroken was of die gevandaliseerd waren.”