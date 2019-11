Dubbel zoveel daklozen op tien jaar tijd: “Overheid moet veel meer investeren in begeleiding” JCV

04 november 2019

16u14 0 Brussel Op tien jaar tijd is het aantal thuis- en daklozen in Brussel meer dan verdubbeld. Dat staat te lezen in een nieuw onderzoek dat maandag in Brussels Studies gepubliceerd wordt. “Als er een crisis is, worden er wel maatregelen genomen, maar toch blijft men halsstarrig weigeren om het probleem grondig aan te pakken.”

Een groep onderzoekers maakte in de nacht van 5 november van vorig jaar een momentopname, en telde 4.187 dak- en thuislozen. In 2008 werden er nog 1.729 geteld. Dat betekent dat het aantal dak- en thuislozen meer dan verdubbelde in tien jaar.

Ongeveer de helft van deze mensen heeft geen dak boven het hoofd en slaapt op straat of in de noodopvang. Ongeveer een kwart is gehuisvest via OCMW’s of in onthaalhuizen. De overgebleven mensen verblijven in kraakpanden of binnen religieuze gemeenschappen.

Begeleiding

De onderzoekers wijzen op de verzadiging van de bestaande noodopvang en het gebrek aan maatregelen op lange termijn. Iets waar ook straatverplegers vzw voor pleit. “Opvang lost het probleem niet op, mensen kunnen daar slapen, maar de ochtend erna zijn ze nog steeds dakloos”, zegt Koen Van den Broeck van de vzw. “Je zet beter in op begeleiding van lange duur. Nu al zijn er initiatieven als Housing First, waarbij daklozen eerst een woning krijgen en van waaruit ze hun situatie kunnen aanpakken. De resultaten daarvan zijn goed, maar het aanbod is nog te klein.”

De vzw pakte maandag uit met een opvallende campagne ‘Matras Malsjäns’, waarbij een stuk karton als een Ikea-advertentie wordt voorgesteld. “Dakloosheid is heel zichtbaar, maar wordt toch gemakkelijk genegeerd”, zegt Van den Broeck. “Als er een crisis is, worden er wel maatregelen genomen, maar toch blijft men halsstarrig weigeren om het probleem grondig aan te pakken. Uit onze methode blijkt dat begeleiding op lange termijn werkt, ook bij mensen die door andere instanties al zijn opgegeven.”

Migratie

Voor de Brusselse N-VA is de oorzaak van de stijging duidelijk. De keuze voor noodopvang wordt deels door migratie ingegeven. “Het onderzoek zegt zelf dat een belangrijk deel van de mensen in de noodopvangstructuren geen enkele hoop hebben om hun situatie te regulariseren”, zegt Brussels Parlementslid Gilles Verstraeten (N-VA). Die kan je bijgevolg ook geen structurele begeleiding geven. Het daklozenbeleid in Brussel lijkt dan ook steeds meer op een georganiseerde chaos: door steeds meer opvang voor transmigranten trekken we deze mensen naar Brussel, en omdat deze groep in aantallen blijft groeien, zullen we alsmaar meer middelen in noodopvang moeten blijven pompen, ten koste van structurele begeleiding.”

Gaten

Toch zijn er ook andere oorzaken. “In de groep die wij begeleiden zie je heel vaal mensen met psychische problemen”, zegt Koen Van den Broeck. “Dat betekent dat in heel ons systeem van geestelijke gezondheidszorg geen opvang of oplossing is voor deze mensen. Een oplossing vinden voor mensen met psychische problemen is heel moeilijk, maar dit bewijst toch dat er grote gaten in het systeem zijn.